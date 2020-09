Al GfVip vengo con la sciabole. Mario Balotelli minaccia Dayane Mello

Giada Oricchio 19 settembre 2020 a

Mario Balotelli contro Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5: “Basta parlare di me! Basta bugie. Entro con le sciabole”. Nella seconda puntata del reality show di Canale 5, Enock Barwuah - nella casa di Cinecittà per scrollarsi di dosso l’etichetta di “fratello di” Mario Balotelli – è obbligato, suo malgrado, a fare il reggimoccolo di un filarino di 7 anni fa. La modella brasiliana Dayane ha spifferato a tutti (Enock era scettico e meravigliato quando l’ascoltava, nda) di provare ancora dei sentimenti per Mario Balotelli con il quale era stata paparazzata in passato: “Il mio cuore batte quando sento il suo nome. Non sono innamorata, ma ero follemente innamorata. La storia però non è mai nata. So che è inca**ato perché a lui non piacciono queste cose”.

Alfonso Signorini monta il caso che non c’è: “Mario mi ha telefonato e mi ha detto che vi siete conosciuti a 19 anni, ma che non era un amore folle. Da allora non vi siete più visti”. La Mello, già provata dal fatto che in casa nessuno la corteggi, abbozza fino a impallidire dalla vergogna quando Signorini le mostra un’Instagram Story (poi cancellata) in cui l’attaccante le dà della bugiarda arrivista. Tuttavia, il direttore di “Chi” la rassicura: “Non ce l’ha con te, il clima è molto sereno, tranquilla”. Nient’affatto: in tempo reale Balotelli sta scrivendo su Twitter: “Prega Dio che non venga là dentro perché arrivo con le sciabole” e ancora: “La mia fidanzata ti aspetta con le pistole”. Il conduttore si trasforma in maitresse tv: “Secondo me se nascesse qualcosa tra te e Enock, Mario sarebbe contento”. Ma i due spengono sul nascere l’idea a dir poco bislacca.

