Grande Fratello Vip, la contessa de Blanck disgusta tutti: all'Isola ho mangiato un topo

Giada Oricchio 17 settembre 2020

a

a

"All'Isola dei Famosi ho mangiato un topo". La rivelazione è di Patrizia de Blanck, la regina del trash del GFVip 5. Ha animato più lei la casa che tutti i concorrenti della passata edizione. Martedì mattina ha minacciato il ritiro, poi si è mostrata nuda, a seguire ha dato della pazza a Flavia Vento che voleva ritirarsi (è durato più il suo trucco sfatto che la soubrette romana) e ha lavato i manzi del reality al grido di "ne ho visti tanti di uccelli, non mi fanno più effetto".

Nel frattempo regalava perle quali: "Alba Parietti è una str**za, Maria Teresa Ruta (prossima concorrente, nda) è una rompico***oni, il mio primo marito era omosessuale, mia nonna era amante di Churchill". E ieri sera a tavola ha riportato un retroscena disgustoso sull'Isola dei Famosi.

I vip stavano parlando di quanto fosse buono il gorgonzola e il formaggio con i vermi e la Contessa: "Non lo mangerei mai. Però all'Isola ho assaggiato il topo, la carne di sorcio. Ce lo hanno dato al termine di una prova e quando c'hai fame, c'hai fame. Si vedeva anche la coda, capito come? A mia figlia Giada invece diedero il serpente però quella è un'altra cosa. Alla fine è come l'anguilla".

