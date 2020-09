Caos al GfVip, la De Blanck minaccia l'addio. Colpa del microfono e delle luci

Potrebbe essere già il momento del primo ritiro

Giada Oricchio 15 settembre 2020 a

Patrizia de Blanck choc al Grande Fratello Vip 5: “Me ne vado. Mi sono rotta il ca**o! Non vivo nella me**a”.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il GFVip 5 sarà un caos. Risveglio furioso per la Contessa Patrizia de Blanck. La nobildonna, che ieri ha svoltato il mortorio del kick off (e della piatta conduzione), ha infiammato subito la casa. In camicia da notte bianca a fiorellini blu è piombata in cucina e ha sbraitato contro gli autori minacciando il ritiro: “Non metto il microfono, non metto niente, mi sono rotta i co**ioni, me ne voglio andare! La mattina non posso stare a Broadway con queste luci accese. In camera mia hanno lasciato un faro acceso. Mi hanno spento una lampada, il resto tutto illuminato. Non mi posso ammalare per stare qui. Sembra di stare a Broadway, tutto acceso, io me ne vado, non mi metto sto ca**o di niente, sono inca**ata nera. Devo stare in queste condizioni??”.

All’autrice che la esortava a indossare il microfono, ha replicato con una ribellione mai vista: “Io non faccio un ca**o, mi inca**o, io me ne vado, mi sono rotta i co***oni, non metto proprio niente, questo microfono del ca**o, io questa soddisfazione a questi che mi fanno vivere nella me**a non la do”.

Infine si è sfogata con i fornelli: “L’unica cosa pratica che potevano mettere era il forno a microonde! Perché non mettono i sani fornelli di una volta, invece di ste rotture di co***oni? Io voglio il fuoco!”.

