Le parolacce della De Blanck, Brandi subito sbronza, la febbre sospetta. E' già Grande Fratello trash

la cronaca della prima puntata del reality vip

giada oricchio 15 settembre 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip 5 parte dalla sassaiola di parolacce di Patrizia De Blanck, dalla sgangherata sirena di Flavia Vento, dai cicchetti di Matilde Brandi e dalla febbre di Tommaso Zorzi (non sarebbe Covid-19). Sono loro i vip ad animare la prima puntata del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, che apre subito il televoto: “Chi preferite?”. Rissa tra De Blanck e Zorzi: “Duchessa decaduta di che?! St**zo. Non ti saluto”. Enock Barwuah ricorda Willy Monteiro. Venerdì 18 settembre seconda puntata e nuovi ingressi: da Elisabetta Gregoraci a Denis Dosio, da Maria Teresa Ruta con la figlia a Paolo Brosio.

Prologo

Completo rosa cipria e cravatta verde pallido per Alfonso Signorini che ricorda il ventennale dal primo Grande Fratello e si dice convinto che il reality show abbia lo stesso appeal: “Siamo dei bambini, lo spirito è sempre quello”. Mica tanto. Quest’anno è stata introdotta la social room, un luogo dove i vip potranno conoscere i pareri dei social, il miglior modo per tradire definitivamente lo spirito del Grande Fratello. In uno studio con pubblico ridotto a 50 persone, spicca la malinconia dei due opinionisti: Pupo si contorce in battute a sfondo sessuale e Antonella Elia, in velluto verde ramarro, è forzata nella sua maschera da finta tonta.

I vip all’assalto del palcoscenico

La prima a varcare la porta rossa è Matilde Brandi, 51 anni, check dal chirurgo fatto e vestito nero da tacchino morto a strascico. Piantolino a parte e solite gag mal riuscite, si capisce che è un buon acquisto quando alle 21.55 si rivolge a Fausto Leali e dice: “Apri la bottiglia”. Sarà un’ottima compagna di bevute e di inciuci. Dopo un’ora è ciucca. Fausto Leali, invece, dal minuto meno che zero ha gli occhi languidi del “ma chi ca**o me lo ha fatto fare?”.

In memoria di Willy Monteiro

Il terzo vip è Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. E’ lì grazie alla parentela, ma è un susseguirsi di “Non è facile essere fratello di… voglio dimostrare di non essere il fratello di… volevo giocare a calcio come mio fratello…”. Non vuole essere il germano di Super Mario, ma parla solo di lui. Alfonso Signorini ha abdicato ai latinismi per un linguaggio chic: “Te la stai facendo sotto”, poi: “Hai una storia particolare. Tratteremo l’argomento del razzismo perché è una cosa che ti sta a cuore. Colgo l’occasione per ricordare Willy e mandare un saluto affettuoso alla famiglia”. Meglio fa Enock, pelle d’ebano, sorriso moderato: “Sì, mi stringo alla sua famiglia, è inammissibile che succedano queste cose nel 2020. E dico: giustizia per Willy”.

Lo scivolone igienico di Fauso Leali al Gf Vip. E Matilde Brandi...

Dayane Mello e il senso del pudore: “Girerò nuda al GFVip”

La modella brasiliana Dayane Mello con quelle gambe da stambecco salta di reality in reality, adesso è a Cinecittà. “Single sì, sola mai. E’ un problema se giro nuda nella casa del GF?” disse colei che si presentò smutandata al Festival di Venezia. La sua peculiarità? Conosce già tutti i manzi della Casa.

Patrizia De Blanck come Beppe Grillo: è il vaffa day

La Contessa Patrizia De Blanck è Beppe Grillo in gonnella senza aspirazioni politiche: una parola e tre parolacce. Capelli bicolore con ciuffo rame, un sopracciglio tortuoso come la strada di Sassetta, trucco funereo, risata baritonale e inquietante già meme sul web: ecco a voi la Contessa. Il suo motto è: “Più ti mando affan**lo, più mi purifico”. E per noi è la vincitrice a mani basse. Racconta dei suoi grandi amori passati che le sono valsi il titolo di “trigre del materasso” e ha un talento fuori dal comune: può dire “vaffa” in quattro lingue diverse. La nota stonata? L’inelegante insistenza di Signorini nel sottolineare che è vecchia e ha “una certa”.

Gf Vip, Antonella Elia e il segreto che tiene al caldo sotto al sedere!

Grande Fratello Vip al graffio

Tommaso Zorzi, influencer di 25 anni, è il prediletto di Twitter per la lingua tagliente e il carattere fumantino che potrebbe costargli l’immagine. “Mi prendo in giro da sola, quindi gli altri arrivano secondi. Sono un ariete ascendente esaurito – racconta di sé stesso -. Con mia mamma e mia sorella siamo tre donne che non vanno d’accordo. Professione: soubrette”. L’avventura inizia male: a notte fonda il medico lo visita e conferma che ha la febbre alta. Panico tra i concorrenti, ma si tratterebbe di uno sbalzo di temperatura e non di Covid-19.

Il poker di bellocci

Nella casa del GFVip, entrano Andrea Zelletta, scarto di UominieDonne, perché la fidanzata Natalia gli fa scenate di gelosia spacca cuori e spacca timpani perfette per il drama tv. Nemmeno quotato il suo ingresso con clava per fare lo strascino a qualunque vip e guinzaglio per Zelletta. Poi ci sono Adua Del Vesco (indossa il più brutto vestito disponibile su Asos) e Massimiliano Morra, pummarola verace che non è mai entrato in una scuola di dizione. Ci vengono presentati come due grandi attori (peccato che abbiano mandato in onda spezzoni dei loro film, nda), ma in realtà Alfonso Signorini li ha voluti perché ama imbastire e dirigere storielle da fiction brutte. I due, infatti, sono stati insieme due anni fa e si sono lasciati a pesci in faccia e vestiti strappati. Da bravi commedianti recitano il confronto chiarificatore però mica è finita: Signorini vuole la ship a tutti i costi e per esigenze di copione ci sarà un altro round. Antonella Elia ha la faccia di bronzo di fare lezioncine: “Massimiliano Morra finge. Non ci si lascia per gelosia”. Lei che ha perdonato subito “Pietro ho un figlio” dopo la pioggia di sgradevoli e odiosi insulti a Temptation Island Vip. Infine Pierpaolo Petrelli, 34 anni, noto per essere stato il velino di Striscia la Notizia. Si presenta a petto nudo e in stile “dark room”. Che originalità.

Il canto della sirena a Cinecittà

Al Grande Fratello Vip, Flavia Vento, 43 anni, si sente la “novia del pescator”. Il suo ingresso rimarrà nella storia. L’incipit è che fa due ore di preghiera al mattino, vede le presenze angeliche, millanta flirt con Bruce Willis e Enrique Iglesias (meglio spararle grosse che certo non ti smentiscono), aspetta il principe azzurro (che nel frattempo è diventato il principe argento), non ha un fidanzato da 10 anni ed è casta da 10 anni o 4. Non si è capito bene. Ciliegina sulla torta: “Sono Flavia e i 7 cani”. Crede di essere stata una sirena e così in una scenografia da prima elementare, con il cartongesso che si scolla e un costume da sirena appapagnata, Flavia Vento intona il Canto delle Sirene: “Marinaaaaiiii veniteeeee”. Ricorda molto “Uccelliii veniteee” di Malgioglio. Flavia sembra un antifurto che suona impavido nella notte senza pietà. Tommaso Zorzi commenta: “Ho capito i 10 anni”, Enock: “Per fortuna non so nuotare”. Il GF è questo: trash spontaneo. Ma la critica di Pupo è aspra quanto infelice: “Mi fa tenerezza. Non vorrei vedere così mia figlia”. Invece ha strappato una risata in tanta noia telecomandata e senza fantasia. E dopo l’ingresso che ha fatto sanguinare le orecchie, Flavia Vento impacchettata nel tubino, cammina come Morticia Addams e chiede: “Ero stonata?”, “No amore eri pazzesca” è la bugia amorevole di Zorzi.

Sputtanescion al GFVip

Pronti, via, lo tsunami Patrizia De Blanck si abbatte sulla casa. Vede Tommaso Zorzi e perde la trebisonda: “Tu sei quello che sparla di me perciò non te saluto. Fai dei pezzi e degli asserti di ca**o e perciò non ti saluto. Fai le interviste e dici cose che non sai, ca**ate immani, al Caminetto andavo quando tu non eri nato”. Zorzi è basito e la de Blanck: “Di cosa parlo? L’intervista a Chi. Nobile decaduta de che?! Sono caduta, ma non mi pare che sono tanto decaduta stro**o! Non rompere i coglioni. Quando uno deve essere mandato a fan**lo ci va”. E’ un momento altissimo di televisione. Signorini, che riteneva di aver elevato il GF, si fa trascinare dalla corrente: “Patrizia, non devi dare credito a tutte le ca**ate scritte sui giornali! , hai già detto quattro vaffan**lo. K, vaffa…Li sdognaniamo ufficialmente su Canale 5” e la De Blanck: “Ma il giornale è tuo”. La Contessa concede il baciamano e il perdono a Zorzi non prima di averlo mandato a “fan**lo” in quattro lingue. Ce n’è anche per Pupo. L’opinionista vuole metterla in difficoltà svelando un retroscena privato su Antonella Elia, ma quella che non conosce modus rebus: “Ma che vuoi?! Cosa ho detto?! Ho solo detto come mai c’è la Elia quando prima eravate soli. Ah senti Pupoo, un vaffa già l’ho detto, non farmene dire subito un altro!”. E’ notte, Signorini manda la clip dei prossimi concorrenti tra cui quella di un’umilissima Elisabetta Gregoraci: “Mi credono tutti un personaggio irraggiungibile, ma sono una di voi”. Ah, non è scesa da Marte e respira la nostra stessa aria. Bene.

Milly Carlucci al GFVip

Alfonso Signorini ha affidato la conquista del budget settimanale a un balletto di Matilde Brandi, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta e memore del caos scoppiato un anno fa con la De Filippi per “Amici Celebrities” punge la conduttrice di RaiUno: “Mi posso collegare con la sala ballo in diretta? Non è che mi arriva una diffida?! Va beh, Milly è amica mia…”. E sabato torna “Ballando con le Stelle”.

Nomination

Stremati come i vip sbadiglianti, si arriva alle nomination. Si possono nominare solo gli uomini e il meno amato è Massimiliano Morra che va a dormire nella lavatrice con Enock al quale fanno la corte uomini e donne. Tanto che Mario Balotelli su Twitter avverte: “Giù le mani da mio fratello. E’ fidanzato con me”. Infine Signorini apre il televoto su tutti i concorrenti: “Chi è il preferito?”. I più votati saranno immuni venerdì sera.

Notte ad alta temperatura

La prima notte è stata difficile: febbre per Tommaso Zorzi, ora sotto antibiotici, e sbrocco per Patrizia de Blanck: “Chiudete queste ca**o di luciiiii”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.