Pierluigi Diaco sogna in grande. "Io e te", i numeri che fanno parlare in Rai

“Io e te” si posiziona tra i programmi più visti in Rai. E in viale Mazzini, stamattina, non si parla di altro. L’ultimo successo di Pieluigi Diaco fa venire i brividi. Ascolti stellari per il giornalista romano, ma purtroppo - e misteriosamente - il suo programma non è inserito nei palinsesti della Rete ammiraglia. Numeri. Dati. Matematica pura: “Io e te”,si piazza è tra i 5-6 programmi più visti della Rai dal giorno in cui è iniziato (vale a dire il 1° giugno). Share altissimo: quasi l'11% con 1,4 -1,5 milioni di telespettatori. Insomma, dopo “Io e te”, nella lista dei più visti della Rai, ci sono le repliche di Don Matteo 11, il film su Pietro Mennea, il game (Reazione a catena) e Techetechetè.

Le puntate estive hanno fatto sognare i piani alti della tv di Stato, dove si scrivono i palinsesti e la tv del futuro. Prendiamo una delle ultime puntate: ad esempio quella con Giampiero Mughini (in onda il 19 agosto), che ha registrato un altro record da incorniciare. Parliamo di quasi 1,5 milioni di italiani alla tv, l'asticella dello share ha superato di gran lunga il 12%. Un record. Uno dei tanti per Diaco: la sua estate è stata bollente. Come lo share. Anzi, quello è stato rovente.