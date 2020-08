Vianello-Diaco, prima intervista dopo mesi di silenzio. Ed è boom

Francesco Fredella 12 agosto 2020 a

a

a

“Non se ne deve parlare in tv”, Diaco dice stop quando Vianello in onda da Diaco inizia ad essere intervistato. Il conduttore non vuole che si parli di sua figlia Susanna, scomparsa di recente e prematuramente. “Non voglio parlare del tuo dolore, della morte di tua figlia, un fatto molto privato e io non voglio parlarne in televisione”, dice Diaco. E mette la parola fine alla questione. Così nell’intervista Edoardo Vianello parla dei suoi più grandi successi musicali: da Abbronzatissima a I Watussi, passando per la tradizione dei tormentoni estivi. Tutti firmato Vianello.

Video su questo argomento A cena insieme. Mara Venier sfotte Pierluigi Diaco

E Diaco porta a casa un altro boom com l’11,7% di share e 1.353 milioni di spettatori di media. Un record stagionale nella fascia che va dalle 14 alle 14.40.