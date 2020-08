Io e te, Emma D'Aquino dice no a Diaco per Alberto Matano?

Francesco Fredella 08 agosto 2020 a

Come mai Emma D’Aquino rifiuta l’invito di Diaco? Un mistero, che potrebbe trovare una spiegazione. Ovvero, Alberto Matano (ex mezzobusto del Tg1), conduttore de La vita in diretta, amico stretto della D’Aquino. Il suo no a “Io e te”, che sta inanellando giorno dopo giorno ascolti altissimi, sembrerebbe quasi un voler far squadra con Matano contro Diaco. Ricordiamo che Diaco aveva speso parole a favore della Cuccarini dopo la sua esclusione da La vita in diretta. E pare che Matano non l’abbia prese bene. I diretti interessati non commentano. Quel “no” della D’Aquino manda all’aria il lavoro degli autori di “Io e te?”.

Gli ospiti ovviamente non mancano, e nel salotto di Diaco arrivano altri big. Non mancano neppure i picchi di share nel programmasi Diaco, che strizza l’occhio agli ascolti portando in alto la curva. Intanto, in meno di un mese, il day time di questa estate di Rai1 è a meno 5 punti. Eccezione per “Io e Te”, che cresce in share e in numero di ascoltatori superando il 12% di share e 1,4 milioni di italiani all’incirca.