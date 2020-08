D'urso in versione sexy western ed è pioggia di like

Francesco Fredella 21 agosto 2020 a

Parola d’ordine: western dance. La D’Urso balla sulla paglia in campagna con tanto di camperos, cappello e abito bianco. È super sexy. Non si sa dove sia in vacanza (sicuramente in Italia), la regina di Cologno non lascia traccia delle località visitare durante le vacanze. E stupisce tutti sui social: vola con quasi 3 milioni di follower al seguito. Le sue vacanze sono social con decine di foto e Ig stories: like su like la conduttrice, punta di diamante di Mediaset, conquista ancora di più il popolo della Rete. Tra poche settimane tornerà in onda con i suoi super programmi, campioni di ascolti. Intanto, Barbarella si concede un altro po’ di relax.