Barbara D'Urso da urlo. Così prende il sole in bikini

Francesco Fredella 10 agosto 2020 a

a

a

Bikini da urlo. E la foto fa il pieno di like. Avete mai visto la d’Urso così al mare? Lo scatto diventa virale. Al mare, in bikini, Barbarella mostra un fisico da urlo. Unica didascalia nella foto: “Ho sonno”. Per lei, che è una vera stakanovista con poche ore di sonno ogni notte, è un momento di relax puro lontano dalla tv durante la pausa estiva.

Barbara D'Urso in costume manda in delirio il web

La d’Urso è in vacanza, ma tra poche settimana tornerà in onda con i suoi programmi: Pomeriggio5, Domenica Live, Live non è la d’Urso. Prima un po’ di relax, sempre strizzando l’occhio ai suoi fan. Che apprezzano un fisico da invidia. La regina degli ascolti di Cologno Monzese resta imbattibile anche in costume da mare. Fisico mozzafiato da vera sportiva: merito della danza, ma anche della boxe. Che da poche settimane ha iniziato a praticare (e lo testimoniano alcune storie su Instagram, pubblicate un mese fa).