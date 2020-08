Piscina e lato B, l'estate superhot di Barbarella D'Urso

Francesco Fredella 12 agosto 2020 a

a

a

Serenità. E tanto relax. Per la d’Urso, adesso, proseguono le vacanza in una località segreta. Parola d’ordine sorridere. Fisico da urlo per la regina degli ascolti, che mostra un fisico super sexy.

Le sue vacanze proseguono in una località segreta, blindatissima, ma sempre a stretto contatto con i suoi fan. Insomma, la regina degli ascolti di Cologno Monzese, dopo qualche giorno al mare, pubblica alcune foto a bordo piscina e sembra che abbia scelto per il Ferragosto un agriturismo, immerso nella natura.

Condizionale d’obbligo. Non si sa dove sia, ma ai fan interessa solo il sorriso della Barbara nazionale. Per lei è tempo di rilassarsi un po’ e fare il pieno di energie prima di tornare in televisione con ascolti sempre alti, che fanno sognare i piani alti di Cologno. E la concorrenza trema.