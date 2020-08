Ignazio Moser e la Safroncik? Giallo sul flirt dopo l'addio a Cecilia Rodriguez

Giada Oricchio 14 agosto 2020 a

Ignazio Moser dimentica Cecilia Rodriguez con Anna Safroncik? Sì, forse, chissà. L'estate 2020 è a tutto triangolo. Il gossip italiano si muove nello specchio di mare tra Ibiza, Costiera Amalfitana e Costa Smeralda: i tre vertici del divertimento e del tradimento made in Italy. Il sito della rivista "Oggi" ha svelato che Moser jr., di nuovo single dopo la rottura con Cecilia Rodriguez a causa dei continui litigi e delle scenate di gelosia, è andato al Billionaire con gli amici e a notte fonda ne è uscito con l'attrice Anna Safroncik, già ex di Matteo Mammì, a sua volta ex della Leotta. Ma alcuni volti noti del piccolo schermo hanno smentito la gustosa notizia da ombrellone.

Di certo si sa solo che Ignazio e Andrea Damante, l'altro neo scapolo di quest'estate, fanno bisboccia in un resort in Sardegna, mentre la bella Anna è stesa al sole in un albergo vicino. A proposito dell'irrequieto Damante: l'ex Giulia De Lellis ha smentito di avere nel rampollo dei Beretta la sua nuova fiamma. Trattasi di amico sia suo che dello stesso dj veronese: erano tutti e tre in vacanza a Forte dei Marmi. Sempre tra Cala di Volpe e Porto Cervo si possono incontrare Chiara Ferragni e Fedez oltre a Diletta Leotta con le amiche e un moro misterioso che la bacia sul collo (foto del settimanale DivaeDonna).

E così la conduttrice di Dazn regala il secondo triangolo amoroso: chi sarà mai questo giovane alto che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo l'addio a Daniele Scardina? Il pugile, soprannominato King Toretto, giura di non averla mai tradita, di amarla e di volerla riconquistare. Per vincere la gelida indifferenza della catanese, poche ore fa è saltato su un aereo ed è sbarcato in Sardegna. Questo dopo aver trascorso una serata a Ibiza in compagnia di Stefano De Martino. Ed eccoci al triangolo primordiale, quello tra il conduttore, Belén e Alessia Marcuzzi. Sembra che l'ex allievo di Amici stia cercando di riconquistare la moglie dopo lo scandalo delle presunte corna (la Marcuzzi indirettamente ha sempre smentito). Per questo, dopo aver portato il piccolo Santiago dalla mamma, si sarebbe fermato nei paraggi della casa sull'isola delle Baleari. Magari la Rodriguez ci ricasca.