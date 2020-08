L'estate nera delle Rodriguez: Moser lascia Cecilia e si consola con la Safroncik

Giada Oricchio 13 agosto 2020 a

Ma che estate peperina! I big delle riviste patinate si rimettono insieme, si lasciano e si buttano subito tra nuove braccia. Dopo il triangolo Belén-De Martino-Marcuzzi, in casa Rodriguez sono ancora lacrime.

Secondo il sito "Oggi.it", Cecilia e Ignazio Moser si sarebbero lasciati e il figlio d'arte (il padre è il famoso ciclista Francesco Moser) si sarebbe leccato le ferite con la conturbante Anna Safroncik. Il giornalista Alberto Dandolo scrive sul portale della rivista diretta da Umberto Brindani: "È ufficialmente terminata la relazione sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo i pesanti dissidi (anche pubblici, ndr) di questi ultimi giorni culminati in un litigio plateale qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, i due si sono detti definitivamente addio" e poi lo scoop: "Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncick con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo".

Ma gli incroci di quest'estate sono infiniti. Indovinate in quali Instagram Stories ha fatto capolino Moser jr? In quelle di Andrea Damante, fresco ex fidanzato di Giulia De Lellis. I due facevano i vitelloni su uno yacht al largo della Costa Smeralda. E Cecilia? In barca con la sorella Belén e il nipotino Santiago.