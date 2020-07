Terremoto in Rai. Cosa è successo dopo il boom di Pierluigi Diaco con "Io e te"

Francesco Fredella 31 luglio 2020 a

a

a

Programma cancellato dal prossimo palinsesto di Rai1. Ma “Io e te”, trasmissione del pomeriggio di Pierluigi Diaco, continua a volare con l’11.2% di share e 1.345,00 milioni di ascoltatori. Un successo dopo l’altro per il conduttore. Dati alla mano, “Io e te” - in questa seconda edizione - resta il programma più visto su Raiuno dalle 6 alle 18.35 al netto della replica del secondo episodio di Don Matteo e del Tg1 delle 13.30. Si chiude una settimana col botto per Diaco, che continua in volata verso un altro grande successo.

Video su questo argomento A cena insieme. Mara Venier sfotte Pierluigi Diaco

E gli ultimi dati di “Io e te”, un vero gioiellino televisivo, secondo una gola profonda, agiterebbero le acque in viale Mazzini perché la curva degli ascolti di “Io e te” s’impenna di continuo.