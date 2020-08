Maria De Filippi e il triangolo Emma-De Martino-Belen. La rivelazione choc

Giada Oricchio 06 agosto 2020 a

Maria De Filippi regina dei cuori di Stefano De Martino e Antonella Elia. La conduttrice di punta di Mediaset ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente rivelando un retroscena rimasto nascosto per 8 anni: è stata la prima a sapere del triangolo Belén-Stefano-Emma. Correva l'anno 2012 e il ballerino, fidanzato con Emma, ex allieva di Amici e pupilla della De Filippi, si innamorò di Belén. La moglie di Costanzo se ne accorse e come ha dichiarato alla rivista lo chiamò in camerino: "Gli chiesi 'cosa stai combinando?' e lui confessò. Si erano innamorati, ma lui non voleva dirlo a Emma e così lo dissi io a Emma".

Da un colpo di fulmine a un ritorno di fiamma, quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. La De Filippi si è detta certa che l'ex soubrette perdonerà Pietro: "Il perdono non sminuisce la figura di una donna anzi la rafforza". In effetti, in questi giorni, la Elia e il fidanzato sono stati paparazzati insieme al mare.