Belen Rodriguez, la foto in vacanza affonda tutti

Follower ai piedi di Belén Rodriguez: l'ultima foto è bollente. La showgirl argentina è in vacanza a Ibiza, dove l'ha raggiunta il figlio Santiago, ed è molto attiva sui social. Documenta tutto: le sue letture con frecciatine a distanza all'ex marito Stefano De Martino (l'ultima è una poesia di Pessoa su verità e menzogna, nda), le gite in barca con le amiche e con la sorella Cecilia, i pranzi a base di ostriche e i bagni di sole con lato B in primo piano. D'altra parte le cose belle si devono fare vedere.

E tra i tanti like spuntano anche quelli di Valeria Marini e dell'incantevole Laura Chiatti: "Mamma mia" è il commento allo scatto che ritrae Belén stesa di spalle con culetto a pizzo. Cosa manca? Il fidanzato! Sarà vero che l'attore Michele Morrone ha già scalzato il manager Giannaria Antinolfi?