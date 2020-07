Belen Rodriguez flirta con Michele Morrone. Con Antinolfi è già finita

Giada Oricchio 29 luglio 2020 a

Il nuovo flirt di Belén Rodriguez è Michele Morrone? Secondo la rivista "Chi" è in atto un corteggiamento. La showgirl argentina, tornata single dopo la "triangolare" rottura con Stefano De Martino (l'avrebbe tradita con Alessia Marcuzzi), sta trascorrendo le vacanze a Ibiza ma non è sola. La scorsa settimana c'era il manager della moda, Gianmaria Antinolfi, adesso non più. Il 35enne napoletano sarebbe finito nel dimenticatoio a causa delle muscolose grazie dell'attore Michele Morrone, al centro dell'attenzione femminile per la serie Netflix "365 giorni" dove appare spesso nudo.

È il settimanale Chi a sganciare la bomba: "Tra i corteggiatori della Rodriguez circola un nome pesante, quello di Michele Morrone. Fra lui e Belen c'è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram e Morrone corrisponde in pieno ai canoni dell'argentina". La Rodriguez vola di fiore in fiore, ma continua a pungere l'ex marito via Instagram: ieri ha pubblicato una Story con la pagina di un libro dedicata alla lealtà.