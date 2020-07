Temptation Island, Andrea Battistelli perdona Anna Boschetti: escono dal reality insieme

Giada Oricchio 31 luglio 2020 a

Anna Boschetti e Andrea Battistelli escono insieme da Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Niente nozze e figlio, ma Anna resta la parte forte della coppia o “la strega cattiva” come l’hanno ribattezzata i social.

Lorenzo Amoruso e Andrea sono la coppia di fatto della settima edizione di Temptation Island: prima dell’ultimo falò, l’ex calciatore lo carica a pallettoni ricordandogli quanto vale e quanto lei abbia giocato sporco. Come parlare a un muro. Andrea si siede sul tronco mai così spinoso e quando arriva la superdonna Anna chiede: “Perché?”, quella - che non ritiene il congiuntivo importante quanto una fedina di brillanti - ammette di essere una pazza all’ “Attrazione Fatale”: “Ho fatto così perché volevo che stavi male, che soffrivi, spero che sei stato male, penso che non fai una famiglia con me per non far soffrire tuo padre, se ti lascio soffri per me, io ti volevo far soffrire, se vado via, tu soffri come un cane senza di me. Il tuo lavoro e la tua famiglia dovevi tenerli fuori”.

Quando vede il primo RVM capisce che la redazione l’ha sputtanata fin dall’inizio, ma non è generale che si perde per una battaglia quando c’è da vincere la guerra e continua a fare la ruota da pavone spennato, compiaciuta dei suoi mezzucci da arrampicatrice. Anna guarda i filmati in silenzio in modo da riorganizzare le sue truppe e quando Andrea le chiede perché non riuscisse a guardare il tentatore, risponde narcisa: “Stava iniziando a provare qualcosa per me, gli piacevo e non potevo uscire da qua con due problemi”. Evidentemente soffre di disformismo e sugli specchi ha incollato la foto di Angelina Jolie. Andrea la straccia: “Allora, pensa che str**za sei stata, l’hai preso per il cu*o”. Anna batte la lingua dove il dente duole (nozze e figlio) e sfoggia l’autostima di Stefano De Martino “consapevole dell’importanza che ricopro in questo momento storico”: “Anna al quarto posto non ce la mette nessuno e sono contenta che sei stato male”.

I social le leverebbero quel sorriso di pura goduria a schiaffi, mentre Filippo Bisciglia perde la pazienza: “Però adesso basta, non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando lui ti dice che ha sofferto” e Andrea: “Dovrei uscire da solo per quanto mi hai fatto male. Io parlo di amore, non di cose materiali, devi stare con me anche se ho 5 euro in tasca”. E la donna si sente morire. Sogna ciccio, sogna. La 37enne Anna è il ritratto della gioia, sta per esplodere come un gavettone davanti alla certezza che il povero 27enne è innamorato perso e tira la corda: “Esco da sola se non mi fa certe promesse”, ma è anche abbastanza intelligente da capire che non è il momento giusto per strappargli l’anello e così abbozza. Andrea si riprende lo scarabocchio condannandosi al fine pena mai. A meno che il padre non chiuda i cordoni della borsa per farlo rinsavire. E invece un mese dopo è delusione totale. I due sono ancora fidanzati e Anna è la solita burattinaia (cit. lo strepitoso Lorenzo Amoruso): convivono, hanno preso un cane e ragionano su un figlio. Una cambiale in bianco.