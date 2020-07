Temptation Island, Antonio la passa liscia. Al falò il perdono di Annamaria

Giada Oricchio 29 luglio 2020 a

Annamaria Laino e Antonio Martello escono insieme da Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.

Il falò di confronto tra Annamaria e Antonio sembra una parodia di Gomorra fatta da Maurizio Crozza. Il 33enne spezzetta le parole in dialetto napoletano, la voce è impastata dalla vergogna e dalla vigliaccheria di non perdere vitto e alloggio e così il faccia a faccia diventa surreale: “E mani, Anto’…”, “Sono solo grattini”, “C*li e tette e non ci hai visto più”, “Io mi sono messo in gioco. Ma non c’è stato un momento che in capa mia non c’eri tu. Però faccio il MIA culpa sui grattini, è vero che non te li faccio”.

Ha sbavato, palpeggiato, leccato, dato il numero di telefono alla single Ilaria e chiede scusa per due carezzine. Ogni volta che le immagini lo inchiodano, Antonio alza gli occhi al cielo spazientito come a dire “cosa sarà mai?!”. In realtà sta prendendo tempo per impanare e friggere l’orgoglio di Annamaria: “Lasciavo tante cos pe’ scuntate, non l farò più”. Suda tutto il Mediterraneo, ghigna strafottente e ribadisce che non vuole vederla piangere. Il faccia a faccia diventa una pagliacciata. “Cosa intendevi quando hai detto a Ilaria “sei…?” chiede la 43enne napoletana e quello: “Sei. Punto” e “Ti voglio…? In genere lo dici quando vu' fa' l'ammore”, “Stava per ti voglio bene, ma era troppo lungo”, “Ma che ca**o stai dicendo?!”.

Le rughe di Annamaria sono solchi di sfiducia, gli occhi sono velati di lacrime di chi sa, ma nega a sé stessa la verità: “Ti sei già comportato in questo modo. Non ti ho beccato, ma hai buttato due cellulari per non farmi leggere i messaggi” e Antonio annaspa, finge di non sentire: “Mai ho pensato a Ilaria sotto un altro aspetto. Volevo capire i miei errori. La cena romantica pensavo di farla con te, la piscina pensavo di farla con te, in capa mia, dovevo fare testa e muro e gli errori del passato non li farò più”. Arriva il momento del dentro o fuori e, ahinoi, Annamaria cade a un metro dal traguardo dell’emancipazione e dell’amor proprio: “Devo stare con il dubbio che la chiami appena uscito di casa? E che vita di mer*a è? Tu dovevi farmelo capire qua che mi amavi non fuori”. Ma decide di perdonarlo e lo bacia. Lui gongola perché l'ha scampata per l'ennesima volta. Escono da Temptation Island in tre: lei, lui e un bel cesto di corna.