Temptation Island, Andrea Battistelli a pezzi e Anna Boschetti gode. La bufera social è servita

Giada Oricchio 29 luglio 2020

Bufera social su Anna Boschetti che, a Temptation Island, gode per il malessere del fidanzato Andrea Battistelli: “Sta a pezzi, sta malissimo, sono contenta. Dice che sono una in cerca di soldi, lui è un mezz’uomo”.

Anna è la fidanzata meno amata di tutto l’Is Morus Relais: la scansano i single, le colleghe di avventura, il fidanzato e pure gli altri ammogliati. Lorenzo Amoruso è l’amico del cuore del giovane Andrea e se lo porta in esterna: “Valuta bene, lei è sempre io, io, io”.

In un video, la 37enne fiera del veleno che le scorre nelle vene al posto del sangue, si lagna: “Ai sì importanti mi ha sempre detto no. Dice sì a prendere i miei figli a scuola, ma alle cose importanti dice no. Volevo la fedina di brillanti e mi ha preso la pelliccia (2.500 euro). Non vado più a lavorare così mi mantieni. O non mi ama o ha paura del padre. Gli dica di farsi i ca**i tuoi, il padre mi ha visto come una distrazione e ha paura che non produca come prima. Lui è terrorizzato dal padre. Se dipendi dai genitori, sei uomo a metà”.

La delusione di Andrea è un pozzo senza fine: “La fedina è un bene materiale e le manca, prendersi cura dei suoi figli invece non conta”. Il padre putativo Lorenzo tuona: “Adesso ti mette contro la famiglia, ma stiamo scherzando? E’ una iena, ma dov’è l’amore?”. Nel portafoglio.

Intanto Anna si appiccica al single Carlo e fa talmente senso che sia Carlo sia Manila le dicono: “Se fossi Andrea e vedessi queste immagini non farei mai un figlio con te”. All'ultimo falò, Anna ascolta il fidanzato darle della mantenuta e pensare che forse si è avvicinata a quel tentatore perché ricco e sfoggia una faccia tronfia di totale godimento: “Sta a pezzi, è un cane bastonato, sta a pezzi. Lui dice così perché mio marito aveva i soldi, lui pure e passo per quella che cerca i soldi. Mangiatrice di uomini con la carta d’oro. Sono una bella senz’anima”. Senza bella. Giovedì sera ci sarà il falò di confronto e può finire in un solo modo: Andrea che riduce la carta di credito a tanti piccoli granelli di sabbia. E ciao core.