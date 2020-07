Belen Rodriguez, fuga a Ibiza con Gianmaria Antinolfi. E c'è la benedizione di Santiago

Giada Oricchio 22 luglio 2020 a

a

a

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi in amore a Ibiza. Il settimanale Chi pubblica muove fotografie sulla neonata coppia "benedetta" dal figlio Santiago. La storia è iniziata da poco ma hanno già parlato in tanti. Andiamo con ordine. Dagospia lancia lo scoop: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno avuto una storia clandestina scoperta da Belen durante il lockdown. Tutti negano, anche la Rodriguez che in maniera assai poco convinta parla di "stima reciproca" con la Marcuzzi. Il marito della conduttrice romana, Paolo Calabresi Marconi si fa paparazzare felice e sorridente con la moglie così da spazzare via dubbi e perplessità.

Quale crisi matrimoniale. Marcuzzi e il marito se la godono così

Nel frattempo la Rodriguez va a Capri e bacia Giannaria Antinolfi, manager nel settore fashion. Entrambi però si affrettano a far sapere che non sono innamorati. Così il presunto triangolo è diventato un pentagono: solo De Martino resta (apparentemente) a mani vuote visto che il flirt con Mariana Rodriguez era una fake news. Ma ci sono altri protagonisti che vogliono salire sul palco: la bellissima Dayane Mello si dice sorpresa del bacio tra Belén e Antinolfi perché fino a pochi giorni prima era il suo compagno. Così dalle pagine di Chi, avverte la showgirl argentina: "Stai attenta, lui mente. Quando ti ha baciato stava con me". A replicare ci pensa la mamma del piccolo Antinolfi, 35 anni. La signora dichiara di aver organizzato la festa di compleanno del figlio al circolo Rari Nantes di Napoli e di aver saputo subito che Belén avrebbe onorato tutti con la sua splendida presenza. Aggiunge anche che il figlio è stato sincero: "Appena ha capito che provava qualcosa per Belén ha messo le cose in chiaro con Dayane e l'ha lasciata".

Video su questo argomento Belen in bicicletta nella notte di Roma: "Va dove ti porta il cuore..."

Archiviate le pendenze, la Rodriguez si trasferisce con la famiglia a Ibiza (il luogo giusto per chi cerca discrezione...) dove l'ha raggiunta Gianmaria Antinolfi. La novità è che il direttore vendite ha già conosciuto Santiago, il bimbo della Rodriguez con l'ex ballerino di Amici, e tra i due ci sarebbe una bellissima intesa.