Alessia Marcuzzi con il marito: quale crisi, come se la godono in vacanza

Giada Oricchio 15 luglio 2020

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi scacciano il gossip conquistando la copertina di "Chi". Crisi matrimoniale? Tradimento con Stefano De Martino? Fiori viola uguali? Sfottò di Belen Rodriguez? Tutto archiviato. O almeno così vogliono far credere i protagonisti del presunto triangolo.

Dopo lo scoop di Dagospia su un flirt extraconiugale tra De Martino e Alessia Marcuzzi e la conferma del settimanale Oggi che ha parlato di una lunga crisi coniugale in casa Calabresi Marconi, i diretti protagonisti, compresa Belen Rodriguez, hanno smentito senza però convincere fino in fondo. Ma se De Martino, oggi single, fa spallucce e cavalca il gossip per dar vita a siparietti acchiappashare a "Made in Sud", il programma comico che conduce su RaiDue, e Belen si consola tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, Alessia Marcuzzi ha qualche difficoltà in più.

Così per spazzare via i dubbi residui si è fatta fotografare felice e sorridente abbracciata al marito Paolo Calabresi Marconi durante la vacanza in Costiera Amalfitana. Il produttore l'ha raggiunta da pochi giorni e, in barba alla privacy che lo ha sempre contraddistinto, è diventato protagonista delle storie Instagram della conduttrice della versione settembrina di Temptation Island. Prima è comparso nei video della moglie, poi sono stati ripresi dagli amici mentre chiacchieravano amabilmente durante una gita in barca. Lo stesso tour (guarda a volte il caso) che ha permesso ai paparazzi della rivista "Chi" di fotografarli innamorati l'uno nelle braccia dell' altro: "Altro che crisi, con Paolo siamo più uniti che mai".

E per il gran finale riabilitativo è spuntata anche Mara Venier con il marito Nicola Carraro: ieri sera ha pubblicato il video della cena a quattro con Alessia e consorte. Due coppie sposate. E vissero Instagram e contenti.