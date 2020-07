Belen coi fratelli Rodriguez. Ma lui dov'è? Scoppia il giallo

Francesco Fredella 21 luglio 2020 a

Parola d’ordine: relax. Jeremias Rodriguez e la neo fidanzata Deborah Togni sono in vacanza a Vulcano, in Sicilia. E’ la loro prima fuga romantica. Ma non sono soli, lì ci sono pure Ignazio e Cecilia. Tra pochi giorni, però, i Rodriguez si trasferiranno a Ibiza: residenza estiva di Belen da sempre. Dai tempi delle nozze con De Martino fino al flirt con Andrea Iannone. La Rodriguez fa tappa fissa sull’isola. Una casa gigantesca con tutti i comfort: terrazzo, piscina e giardino. I follower di Belen, ormai, conoscono la location grazie alle foto super sexy della regina dei social.

Ma c’è un giallo: dov’è finito Gianmarco Antinolfi? Del famoso imprenditore, che è stato “pizzicato” con Belen all’Anema e core di Capri, nessuna traccia. Scomparso dai radar. Tutto dopo quel bacio in barca immortalato da “Chi”.