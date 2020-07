Palinsesti Rai, c'è Maria De Filippi. Cuccarini out, poi la gaffe su Mara Venier

Giada Oricchio 16 luglio 2020 a

La Rai ha presentato i palinsesti per la stagione 2020/2021 e non sono mancate sorprese e dimenticanze: a Viale Mazzini sbarca Maria De Filippi per una serata evento con Raffaella Mannoia e Sabrina Ferilli, tornano Antonella Clerici e Paola Perego. Ufficializzati Amadeus e Fiorello al Festival di Sanremo 2021 (dal 2 al 6 marzo). Fuori Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini e contentino per Simona Ventura. Fabio Fazio migra su Rai3.

Nella sala A di Via Asiago a Roma, la conduttrice Laura Chimenti ha moderato la presentazione dei palinsesti effettuata live e in streaming a causa delle restrizioni sul Covid19. Alle numerose conferme sono state aggiunte delle novità con lo scopo di non perdere gli investimenti pubblicitari messi a dura prova dalla pandemia. In apertura hanno preso la parola il presidente Rai Marcello Foa: “Questo palinsesto è il più difficile e complicato della storia recente della Rai, ma sarà globale e inclusivo” e l’a.d. Fabrizio Salini: “Durante il lockdown abbiamo avuto una programmazione molto articolata e abbiamo sperimentato. In autunno faremo una programmazione dedicata all’informazione e all’approfondimento per accompagnare questo paese nella fase del rilancio”.

Partiamo dalla bomba autunnale: la conquista della Rai da parte di Maria De Filippi. La conduttrice insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia terrà una serata evento su Rai1 il 25 novembre in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Il direttore Coletta ha detto: “Da loro ho avuto una risposta immediata e questo mi ha emozionato, ringrazio la De Filippi che è stata autorizzata dalla sua azienda a partecipare”. Su Rai1 torna in pompa magna Antonella Clerici con un doppio appuntamento: “E’ sempre mezzogiorno”, un cooking show incentrato sulla cucina di campagna in sostituzione de “La Prova del cuoco” e “The Voice Senior. A caccia del talento tardivo” da venerdì 13 novembre (molti i dubbi degli addetti ai lavoro su questo format alla luce degli ascolti mai esaltanti della versione in onda su Rai2).

Serena Bortone viene promossa da Rai3 a Rai1 e terrà a battesimo il contenitore quotidiano “Ogni giorno è un altro giorno” in onda prima di Alberto Matano che terrà le fila de “La Vita in Diretta” da solo, senza Lorella Cuccarini. Contrariamente ad alcune indiscrezioni l’ex ballerina non dovrebbe presentare lo “Zecchino d’oro”. Carlo Conti da venerdì 11 settembre condurrà “Tale e Quale Show”. Confermati Eleonora Daniele con “Storie Italiane” e Alberto Angela in prima serata con il fantastico “Ulisse”. Rai1 rispolvera dal 2 al 6 dicembre “Affari Tuoi la riscossa” senza però svelare il nome del conduttore (in lizza Liorni, Greco e Corsi). L’ex deputata Nunzia De Girolamo sembra aver finalmente aver trovato la sua collocazione: da sabato 21 novembre su Rai1 condurrà “Ciao Maschio”. Amadeus è a tutto Sanremo: “Sanremo Giovani” da settembre a dicembre, “AmaSanremo” dal 22 ottobre al 19 novembre in seconda serata e ovviamente il “Festival di Sanremo 2021”. Ufficiale il bis con Fiorello. Beppe Fiorello, invece, l’8 gennaio in prima serata, condurrà “Penso che un sogno così”, uno show quasi autobiografico. Punto fermo del palinsesto resta “Domenica In” riportata al successo da una grandiosa Mara Venier che il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha incredibilmente dimenticato di citare durante la presentazione dei palinsesti.

Su Rai2 la novità è il rientro in Rai di Paola Perego con “Ascoltami”, in onda ogni sabato a partire dalle 14.40 e dedicato a nonni e nipoti. Via anche a “Il provinciale” con Federico Quaranta e “Seconda Linea” con Alessandro Giuli e Francesca Fagnani. A “I Fatti Vostri” arriva Samantha Togni: andrà d’accordo con Giancarlo Magalli? E a proposito di Magalli, sarà lui a sostituire Simona Ventura nella voce narrante de “Il Collegio 4”, in onda in prima serata dal 27 ottobre. Sorprende la scelta di riproporre “Boss in incognito” con Max Giusti. Il primo lunedì di ottobre sarà trasmesso “Chiara Ferragni - Unposted”, il documentario sulla nascita del fenomeno dell’imprenditrice digitale. A seguire un dibattito condotto da Simona Ventura (al momento è fuori da ogni format, nda). Sempre su Rai2 “Apri e Vinci” è il nuovo format affidato a Costantino della Gherardesca, che sarà anche uno dei ballerini di “Ballando con le Stelle” il dancing show di Milly Carlucci in partenza a metà settembre. Conferme per Bianca Guaccero a “Detto Fatto”, Mia Ceran e Luca e Paolo a “Quelli che il calcio”. Sospeso fino al 2022 Pechino Express a causa del Coronavirus.

Su Rai3 si riaffacciano Fabio Fazio con “Che Tempo che Fa” e Geppi Cucciari con un programma in prima serata dal titolo “Che succ3de”. Nella rete diretta da Franco Di Mare approfondimenti di ogni genere: dallo storico “Tv Talk” di Massimo Bernardini a “Geo” e “Kilimangiaro”, passando per “Chi l’ha visto?” con l’irrinunciabile Federica Sciarelli e “Report” con Sigfrido Ranucci fino alla new entry “Titolo quinto” nella prima serata del venerdì e Luisella Costamagna ad “Agorà”. A novembre in prima serata “Oggi è un altro giorno”, uno show ideato e presentato da Massimo Ranieri. Il 27 e 28 dicembre, Franca Leosini presenterà “Che fine ha fatto Baby Jane?” sulla voglia di riscatto di chi è stato condannato e ha pagato le proprie colpe.

Social entusiasti per la selezione dei film (“Sulla tua pelle”, “Bohemian Rapsody” e “La Forma dell’acqua” per citarne alcuni), le serie tv e le fiction come l’attesissima “L’allieva 3”, “Doc nelle tue mani”, “Rita Levi Montalcini”, “Leonardo” e la terza serie di “I bastardi di Pizzofalcone”.

Per Rai Sport, il responsabile Auro Bulbarelli annuncia che Rai2 sarà la rete olimpica e che da agosto 2020 ad agosto 2021 tutti i principali eventi sportivi saranno raddoppiati. Infine ottima l’idea di Rai documentari, l’ambizione è quella che i documentari diventino un prodotto di largo consumo.