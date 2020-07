Travolta-Preston, storia di un amore più forte di quelle (assurde) dicerie

13 luglio 2020 a

"Essere sposati per 26 anni a Hollywood equivale al doppio degli anni di una coppia normale". Lo disse, a proposito della sua inossidabile relazione con John Travolta, l'attrice Kelly Preston, scomparsa a soli 57 anni dopo una lunga lotta contro il cancro al seno.

I due attori, conosciutisi sul set, hanno dovuto affrontare tante prove difficili insieme, a partire dalla scomparsa nel 2009 del figlio sedicenne Jett. Ma la coppia si trovò costretta a smentire anche le voci ricorrenti su una presunta omosessualità di John, rafforzatesi dopo le rivelazioni di Douglas Gotterba, suo ex pilota, che affermò di essere stato anche suo amante. Parole alle quali Travolta reagì portando la questione in tribunale.

Questioni che oggi passano decisamente in secondo piano di fronte alle parole straziate del divo di tantissimi successi, da "Grease" a "Pulp fiction". «È con il cuore molto pesante - ha scritto sui suoi social - che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno. Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di tanti». «Mi prenderò un po' di tempo - ha continuato - per essere lì per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonami in anticipo se non ci sentiremo da un po'».