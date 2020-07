E' morta a 57 anni l'attrice Kelly Preston, moglie di John Travolta

13 luglio 2020 a

LOS ANGELES (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 57 anni, Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta. A dare la notizia è stato il marito sui social: “la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno. Ha combattuto con l’amore e il sostegno di tanti. La mia famiglia e io saremo per sempre grati ai medici e infermieri che l’hanno aiutata, così come ai suoi amici e alle persone care che sono state al suo fianco. Mi prenderò un pò di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, perdonatemi in anticipo se non ci sentirà per un po”.

