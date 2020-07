Lorenzo Amoruso perde le staffe. Temptation Island si infiamma

Giada Oricchio 09 luglio 2020 a

Lorenzo Amoruso perde le staffe durante la seconda puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5: "Pensa di fare la deficiente con me?".

La pagina ufficiale di Temptation Island su Instagram ha pubblicato uno spoiler da allarme rosso. Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina e oggi imprenditore, ha più volte dichiarato il suo amore per Manila Nazzaro, ma l'ex Miss Italia, divorziata da un altro giocatore, sembra aver già dimenticato che è a Temptation Island per consolidare il rapporto con il fatidico anello al dito. Un filmato ha mandato su tutte le furie Lorenzo Amoruso che tornato al villaggio dei fidanzati dopo il falò dove aveva detto "ho visto abbastanza", si è sfogato con un collega di sventura: "Ma pensa di fare la deficiente con me? Davvero pensa di fare la deficiente con me?! Allora non ha capito con chi ha a che fare!". Cielo tempestoso anche per l'altra coppia vip: Antonella Elia si è avvicinata a un tentatore provocando una reazione piccata in Pietro Delle Piane: "Tutte le certezze possono crollare in un attimo...Lei si deve mettere in testa che Pietro c'è finché le cose funzionano in un certo modo altrimenti Pietro non c'è più". Sembra, però, che al falò di confronto sia stata la Elia a prendere a schiaffi Pietro.