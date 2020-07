In fuga da Temptation: Annamaria fa le valigie

Giada Oricchio 08 luglio 2020 a

Fuga da Temptation Island. Annamaria ha deciso di fare le valigie e lasciare l'Is Morus Relais prima che finiscano le registrazioni. Dallo spoiler pubblicato sulla pagina Instagram di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, si vede Annamaria piangere e fare i bagagli mentre le altre fidanzate cercano di fermarla. Cosa avrà visto nel pinnettu? Il fidanzato Antonio, 33 anni e indeciso "se è il momento di diventare maturo", è apparso a suo agio con la single Ilaria fin dal primo momento: la fidanzata azzerbinata "per paura di rimanere sola" era un mero ricordo. Pare che l'uomo (già padre di una bambina) abbia messo le mani dove non doveva durante un bagno in piscina. Troppo per la 43enne napoletana che avrebbe deciso di chiamarlo al falò di confronto e andarsene.

Intanto, giovedì 9 luglio, si capirà se Sofia ha accettato il faccia a faccia con Alessandro, imbelvito dalle bugie di lei ("mi ha tradito tante volte, io mai") e se Valeria ha deciso di buttarsi anima e corpo nei bicipiti del suo tentatore alla luce del disamore del fidanzato Ciavy, diminutivo di Er Ciavatta, come lo chiamano gli amici a Ladispoli.