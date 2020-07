Temptation Island, Manila Nazzaro si avvicina al tentatore. Cosa fa Lorenzo Amoruso

Giada Oricchio 05 luglio 2020 a

Lorenzo Amoruso deluso da Manila Nazzaro? Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island, in onda giovedì 9 luglio su Canale 5, sono un fulmine a ciel sereno per le due coppie vip.

Nella prima puntata, Lorenzo Amoruso si è fatto apprezzare per la schiettezza e la sensibilità verso le donne maltrattate dai fidanzati obnubilati dalle grazie delle tentatrici. L'ex calciatore ha ammesso di sentire la mancanza di Manila, ha disegnato cuori sulla sabbia e ha disdegnato le single: "Voi mi vedete così, grande e grosso, ma io sono molto sensibile". Al contrario, sembra che Manila Nazzaro si sia avvicinata pericolosamente a un tentatore con grande sorpresa di Lorenzo andato su tutte le furie.

Alessandro e Sofia non durano... una puntata: subito al falò?

Stesso problema per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L'attore e doppiatore, dopo aver visto troppe effusioni tra Antonella e un single, ha confidato a una tentatrice: "Io di tutto, Pietro c'è sempre ma se tiri la corda finisci che Pietro non c'è più". Giovedì 9 luglio si vedrà anche se Sofia ha accettato o no il falò di confronto immediato chiesto da Alessandro, furioso dopo averle sentito dire che lei non gli ha messo "i corni" (cit.), ma lui sì e ripetutamente.