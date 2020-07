Il seno di Anna Tatangelo fa il pieno di like

08 luglio 2020 a

Anna Tatangelo sempre più irriconoscibile: sexy, sorridente e affascinante. La cantante di Sora, 33 anni, dopo la rottura con Gigi D'Alessio, si è buttata nel lavoro anima e corpo. Il singolo "Guapo" è un mezzo rap in dialetto napoletano dal sound molto accattivante. Perfetto per i balletti su TikTok tanto che la stessa Tatangelo ha lanciato la #guapochallenge con una coreografia che esalta il suo fisico palestrato. Pioggia di like invece per la foto che la ritrae con occhiali da sole e seno in primo piano. La riservatissima Anna è davvero cambiata.