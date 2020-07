Anna Tatangelo dice tutto: perché è finita con Gigi D'Alessio

Giada Oricchio 05 luglio 2020 a

a

a

Anna Tatangelo rompe il silenzio sulla fine della decennale storia d'amore con Gigi D'Alessio: "È stata dura, ma ci saremo sempre l'uno per l'altro". Anna Tatangelo, 33 anni, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera per raccontare la nuova vita post Gigi D'Alessio, l'uomo che le è stato accanto per 15 anni e padre di Andrea: "Ho l’età della consapevolezza. Ho avuto soddisfazioni e delusioni. Sono molto grata alla vita, e ora voglio godermela di più e sorridere di più. Per cercare di accontentare tutti, non c’era mai Anna. Sempre prima gli altri. Ho cambiato vita, gusti musicali e i capelli sono il segno del cambiamento. Sono una persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole. Ho una nuova leggerezza, ma con basi solide".

Anna Tatangelo torna con il nuovo singolo “Guapo”

La Tatangelo ha scelto di dare un taglio netto al passato non solo passando dal castano scuro al biondo platino, ma anche in campo musicale con il lancio del singolo "Guapo" in collaborazione con il rapper napoletano Geolier. Sulla separazione definitiva da Gigi D'Alessio, la cantante di Sora ammette che è stato doloroso, ma i rapporti sono buoni: "Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto".