Rivoluzione Anna Tatangelo. Adesso si dà al rap

Da venerdì in radio su tutte le piattaforme streaming "Guapo", il nuovo singolo di Anna Tatangelo feat. Geolier, "fenomeno" della nuova scena rap napoletana. "Guapo" ("Believe") è una "scossa" nell’universo melodico della Tatangelo: nato dalla penna di Geolier e Martina May, prodotto da Dat Boi Dee e mixato da Mixer T, il brano è un cocktail esplosivo in cui le voci della cantante e del rapper si affrontano tra rime e schermaglie.

Un singolo che segna una nuova tappa per Anna, un nuovo capitolo musicale. Con questo brano la cantante cambia pelle misurandosi con un flow del tutto inedito. Il suo avvicinamento alla scena urban è frutto di un percorso cominciato quasi per gioco poco più di un anno fa: una scintilla scoccata dall’incontro artistico con Achille Lauro, altro celebre "ragazzo di periferia", che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 proprio il singolo cult che anni prima l’aveva portata sul podio di Sanremo, lanciandola sulla scena nazionale.