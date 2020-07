Belen Rodriguez sbarca a Roma dopo il Marcuzzi-gate. Cosa ha in mente la showgirl

Francesco Fredella 06 luglio 2020 a

Adesso Belen Rodriguez fa tappa a Roma. Alla base di tutto, dopo i rumors dell’ultim’ora, l’ex di Stefano De Martino è pronta a lasciare Capri dopo il weekend in barca. Pare che sia stata con Gianmaria Antinolfi, famoso e brillante imprenditore. Il party di compleanno all’Anema e core di Capri e poi in giro in una mega barca. Ma per Belen arriva la chiamata di Maria De Filippi e la riconferma a Tu si que vales. Infatti, in questi giorni inizieranno le registrazioni di ben 12 puntate. E Belen sarà di nuovo in studio (più abbronzata che mai).

Intanto, la bella argentina non si esprime sul presunto flirt con Antinolfi. “Erano vicinissimi. C’era molta complicità tra loro quella sera”, assicura una fonte anonima e segreta. Si fa riferimento, ovviamente, al party di compleanno. Ma nessuno dei due si sbottona più di tanto. Adesso è un vero susseguirsi di spifferate. Una dopo l’altra. Intanto, De Martino resta al centro di un presunto gossip (tremendo) che lo vedrebbe legato segretamente a Alessia Marcuzzi. Lui smentisce categoricamente con un video su Instagram e mette a tacere con un solo colpo tutte le malelingue. Lei, invece, scomoda una frase di Woddy Allen per alludere ad una fake news. Colossale.