Carlo Verdone e il fischio di "Un sacco bello": così Ennio Morricone diede grazia ai miei primi film

Ennio Morricone ha scritto le musiche per i suoi primi due film e Carlo Verdone lo ricorda così: "Oggi Ennio non c'è più. E tutti noi siamo orfani di un sublime compositore conosciuto in tutto il mondo. La sua grandezza deriva da due elementi: il fatto di aver studiato musica contemporanea con Goffredo Petrassi e la sapienza dell'arrangiamento. Un arrangiamento solenne, nostalgico, potente e spesso ironico".

Addio a Ennio Morricone, genio italiano. Da Leone agli Oscar una carriera da film

Il maestro scomparso a 91 anni in una clinica romana dopo una brutta caduta, ha composto le musiche di "Un sacco bello" - celebre il fischio malinconico che risuonava nell'estate di Roma - e "Bianco, rosso e Verdone". "Ennio Morricone sarà immortale per il suo talento inarrivabile che lo portava ad esaltare qualsiasi film. Gli vorrò sempre bene, ricordandolo per aver dato grazia e poesia ai miei primi due film", scrive l'attore e regista romano su Facebook postando una foto in cui appare insieme a Morricone.