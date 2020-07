Ennio Morricone e il "privilegio dell'artista". Così Vasco Rossi saluta il maestro

06 luglio 2020 a

Nel profluvio di commenti commossi per la morta di Ennio Morricone spicca quello di Vasco Rossi. "Il privilegio dell’artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai..."; scrive il rocker di Zocca su Instagram per ricordare un genio italiano riconosciuto in tutto il mondo. "W il maestro Ennio Morricone!", scrive ancora Vasco.