Bianca Guaccero scoppia in lacrime. Perché piange in tv

03 luglio 2020 a

Bianca Guaccero piange in diretta tv. L'ultima puntata di Detto Fatto su Rai2 non passa inosservata. Alla conduttrice pugliese preparano un filmato sull'anno appena trascorso e lei non trattiene le lacrime.

Bianca Guaccero dice basta alla Rai. Cosa bolle in pentola

«È stato un anno difficile, per tutti. Ma per noi in particolare, dall'inizio. Abbiamo lottato tanto contro tutto e tutti per continuare a esserci. Siamo persone sane, pulite e ce l'abbiamo fatta. È un'occasione rara poter lavorare con persone così».