Bianca Guaccero dice basta alla Rai. Cosa bolle in pentola

Bye bye Rai: la conduttrice pugliese strizza l’occhio ad un nuovo progetto televisivo. Dopo Detto Fatto per la Guaccero è tempo di nuovi progetti. La conduttrice pugliese, infatti, sarà al timone di un nuovo programma tv. Niente Rai e niente Mediaset, ma qualcosa di diverso in una paytv (probabilmente Sky).

Per approfondire leggi anche: BIANCA GUACCERO FA IL TEST DEI RITOCCHINI

Gli ascolti di Rai2 e “Detto fatto” non sono brillanti, ma questa è una notizia - ormai - nota (lo share non è andato oltre l’8% nelle poche punte massime, attestandosi intorno al 5%). La Guaccero, però, resterà al timone del programma fino a maggio e poi dirà bye bye alla Rai. Il nuovo format della Guaccero, che andrà in onda dal prossimo anno, dovrebbe, però, scontrarsi con i colossi del daytime. Si preannuncia una sfida molto difficile per la conduttrice pugliese.