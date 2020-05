"Come si igienizza la pas**ra?". Bianca Guaccero, conduttrice di "Detto Fatto" su RaiDue, ha regalato un fuorionda pepato diventato virale sul web in poche ore. La Guaccero ha una conduzione frizzante e spontanea che piace molto al pubblico, ma oggi è incappata in un incidente particolare. Dopo aver fatto il tutorial sulle pulizie, la conduttrice ha lanciato la pubblicità e convinta di essere già a nero si è rivolta alle sue esperte con una battuta: "Dai ragazze ditemi come si fa a igienizzare...la pas**ra". Una boutade visto che si è messa a ridere, ma tanto è bastato per scatenare l'ilarità social.

Bianca Guaccero a #dettofattorai #dettofatto parla di come igienizzare la ..assera (Ascoltate bene alla fine) pic.twitter.com/jr7yfM5siN — orecchie d'asino (@orecchiedasino) May 25, 2020