Trap e Isola dei Famosi. Cosa vuole Veronica Satti. Ma papà Bobby Solo...

Veronica Satti vuole fare un altro reality. Ma stavolta con suo padre Bobby Solo. E, prima di annunciarlo a Il Tempo, parla anche di nuovi progetti musicali: “Molto presto uscirà qualcosa, un genere musicale. Io vorrei chiamare questo genere LGBT Pop o Lesbo Trap, insomma per le cose che scrivo. Inaugurare un genere per la libertà sessuale. Questo genere non l’ho trovato da nessuna parte, forse devo proiettarla questa cosa…”.

Il rapporto (ritrovato dopo anni di lontananza) con suo padre fa sognare tutti da mesi. “È un grande, siamo molto simili in questo, perché siamo molto liberi. Quello che vogliamo fare lo facciamo, ci piace il pubblico, lui sta bene, mio fratello anche...ora ha 7 anni Bryan”, assicura Veronica. Che, dopo aver partecipato al Grande Fratello di Barbara d’Urso, potrebbe ripartire per una nuova esperienza in tv. “Adesso, dopo il lockdown, direi di no a un reality. Comunque in generale mi piacerebbe l’Isola dei Famosi, così me ne vado un po’ via in Honduras. Con mio padre? Lui non vuole farlo perché dice che ormai è grande, ma sarebbe sempre in studio a sostenermi”: parola di Veronica. Bagagli pronti. Partirà per una nuova esperienza in tv?