La figlia di Bobby Solo scappa dai social

Sta succedendo di tutto dopo alcune dichiarazioni di Francesco Monte che, al Grande Fratello Vip, aveva detto qualche settimana fa: “Vedere due donne che si baciano mi fa schifo”. Una frase che ha suscitato polemiche soprattutto da parte Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, che è entrata a gamba tesa nell’argomento non digerendo quelle frasi. Così è stata vittima di un attacco sui social da parte di alcuni haters. Avrebbe, addirittura, ricevuto minacce di morte che l’hanno costretta a cancellarsi dai social.

Eva Henger l’ha difesa scrivendo: “Amica mia bellissima non abbatterti, viviamo in un mondo pieno di leoni da tastiera dove si usano due pesi e due misure a seconda della convenienza. Ci si maschera solo quando ci fa comodo.Tvtb #veronicasatti”. Ma anche il post di Eva Henger su instagram non è piaciuto ed ha scatenato l’ira degli haters. Che l’hanno presa di mira. “I Leoni da tastiera” poi sono passati a Mercedesz, figlia di Eva, che ha scritto un messaggio pubblico a Veronica dimostrando di esserle vicina in un momento delicato.