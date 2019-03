Un abbraccio sognato per 15 anni! La dedica a Bobby Solo commuove tutti

Family Rock: non c’è frase migliore per sintetizzare un rapporto speciale tra padre e figlia. E in occasione della “Festa del papà” è arrivata la dedica strappalacrime di Veronica Satti (28 anni, ex concorrente del Grande Fratello) a suo padre Bobby Solo, che ha riabbracciato dopo molti anni. Un pensiero speciale. Unico. «Qui eravamo a New York. Desideravo questo abbraccio da 15 anni ed è uno dei ricordi più belli che ho», ha raccontato la figlia del grande cantante su Instagram. La Satti, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso, ha poi rivelato: «La cosa che più ci stupisce è che anche se ci siamo persi per ben 15 anni su tantissime cose siamo identici, genetica e non solo. Mi piacerebbe che la gente capisse che c’è sempre una soluzione… La Gente può dire: “Si vabbeè serviva la tv per far riavvicinare un padre e una figlia? In questo caso sì, forse papà avevi solo bisogno di vedermi sgambettare in quella casa tra le mie paure…”».

La storia di Veronica ha fatto commuovere l’Italia quando ha dichiarato nei salottini tv della d’Urso di voler incontrare suo padre a tutti i costi, dopo un allontanamento durato anni. Il suo sogno si è avverato. Merito anche della televisione, che l’ha accolta a braccia aperte. Adesso Veronica è molto serena. Si gode l’amore unico di Bobby Solo e in una giornata speciale dedicata ai papà ha voluto ringraziare anche altre due persone speciali, che hanno permesso al sogno di realizzarsi. La prima è Barbara d’Urso, regina indiscussa degli ascolti Mediaset, che per molto tempo ha trattato la storia di Veronica nella sua “Domenica Live” (leader nella sua fascia con una curva che nell’ultima puntata ha preso il volo staccando tutti di 5 punti di share con picchi di 2,5 milioni di spettatori). La seconda persone è il capoprogetto Ivan Roncalli, brillante e giovane autore, presente nei programmi di successo della d’Urso.