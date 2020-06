Sirius e la foto scandalo, il baby corteggiatore di Gemma salpa per Temptation island

Francesco Fredella 27 giugno 2020 a

Basta “sdolcinerie”. Basta pettegolezzi. Adesso Sirius, il baby corteggiatore di Gemma, ha le idee chiare. Prima Uomini e donne, travolto dalla bufera mediatica per il flirt con la Dama 70enne, poi la “spunta blu”: entra di diritto nel mondo dei personaggi pubblici. Vip a tutti gli effetti. Ed ora il servizio fotografico mezzo nudo. Cala il gelo. Anche perché l’ufficiale della Marina Mercantile dovrebbe sbarcare a Temptation island con Gemma. Nessuna crisi all’orizzonte. Sembra che vada tutto per il meglio nonostante i chiacchiericci dell’ultim’ora. Doccia gelata per i fan. Ora Nicola Vivarelli (questo è il suo vero nome) mostra i muscoli. E fa sul serio.