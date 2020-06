Domenica In, terremoto in Rai per l'abbraccio tra Mara Venier e Romina Power

Riccardo Laganà, membro del CdA Rai: schiaffo alle legge, inaccettabile

Accade di tutto. Anche un abbraccio in studio tra Mara Venier e Romina Power. Accade nel periodo in cui il distanziamento sociale è una regola rigida da seguire. Ed è subito bufera. La conduttrice di Domenica In dice: “Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare”. Stringe a sé Romina dopo la morte improvvisa di sua sorella Taryn Power. Ma il gesto fa saltare sulla poltrona Riccardo Laganà, membro del CdA Rai. Che sbotta su Twitter: "Si chiede il giusto rispetto delle ferree regole sul distanziamento fisico anti-covid19. Quel ‘non me ne frega niente’ è uno schiaffo, su Rai1, alle leggi, al lavoro della TF aziendale ed a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio. Tutto ciò è inaccettabile”. Una vera doccia ghiacciata alla fine della stagione di Domenica in.