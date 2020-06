Romina Power, la confessione su Omar Sharif: preferivo recitare con Al Bano

Giada Oricchio 28 giugno 2020 a

“Come fai a preferire Al Bano a Omar Sharif?” Così la mamma di Romina Power, l'attrice Linda Christian bacchettò la figlia 40 anni fa. Nella puntata di “Domenica In”del 28 giugno, Romina Power ha reso omaggio alla sorella Taryn morta sabato a seguito di una leucemia: “Era molto brava a recitare, le piaceva il teatro, aveva avuto una parte in un film con Dennis Hopper, se avesse avuto più ambizione sarebbe stata una grande attrice”.

Mara Venier ricorda all’amica Romina che anche lei recitava e che proprio sul set ha conosciuto Al Bano, così la figlia di Tyrone Power ha svelato un aneddoto: “Mi arrivavano proposte importanti, anche un film con Omar Sharif e mettendo a posto le mie cose ho ritrovato una lettera in cui mia madre non poteva credere che preferissi recitare con Al Bano invece che con Omar”.

La padrona di casa ha commentato: “Eh, ma tua mamma mica aveva torto. Con tutto il rispetto per il tuo ex marito, Omar Sharif è Omar Sharif. Io ero pazza di lui”, la Power ha sorriso: “Pure io. Anche se devo dire che conoscendolo mi ha delusa perché recitava solo per avere i soldi per giocare a carte”.