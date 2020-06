Domenica in, Giovanna Botteri sfodera la super maglietta dedicata a Mara Venier

Giada Oricchio 28 giugno 2020 a

Giovanna Botteri rende omaggio a Mara Venier, all'ultima puntata stagionale di "Domenica In", con un inaspettato plot twist: "Guarda la mia maglietta". Giovanna Botteri, inviata Rai a Pechino, si è collegata con Mara Venier per raccontare il timore della Cina per una seconda ondata di Covid-19: "Siamo stati tutti sottoposti a tampone. La situazione non è come qualche mese fa, ma ci vuole massima cautela".

Ma a mandare in estasi Twitter è stato il gesto della Botteri verso la "Signora della domenica": la giornalista indossava una maglietta bianca con l'effige di Mara Venier bellissima e sorridente. È stata la stessa Botteri a farglielo notare tirando una frecciatina agli haters social: "Dicono che ho sempre la stessa maglietta così l'ho cambiata" e si è aperta la giacca come fosse Clark Kent che si trasforma in Superman. Mara Venier ha dichiarato che condurrà la prossima stagione di "Domenica In", forse in conduzione con Stefano De Martino, e poi si dedicherà ad altri progetti.