Temptation Island, perché le coppie fanno già fuoco e fiamme

Temptation Island salpa giovedì 2 luglio su Canale 5 e l’account ufficiale Instagram del docu-reality ha presentato altre due coppie. Si tratta di volti non famosi, ma che dal video di presentazione assicurano fuoco e fiamme a contatto con tentatori e tentatrici nei villaggi dell'Is Morus Relais.

Valeria, 27 anni, e Ciavy, 35, sono fidanzati da 4 anni e hanno deciso di intraprendere il viaggio nei sentimenti per testare una futura convivenza. “Lei vuole venire a vivere con me, ma io traccheggio sempre, ogni tanto mi invento una scusa. Partecipo per capire se veramente sono innamorato di lei. Le sensazioni sono tante e potrei sbagliarmi” ha dichiarato Ciavy nel video di presentazione, mentre Valeria, quasi in lacrime, spiega: “Lui vuole la sua libertà però nel frattempo mi priva della mia. Per me è tutto, tutto e vorrei che ritorniamo quelli che eravamo prima”.

Annamaria, 43 anni, e Antonio, 33, sono di Napoli. Lui si presenta così: “Sono sicuro di due cose: che sono napoletano e che mi piacciono le donne. Il problema sono io perché mi è capitato di fare dei piccoli errori. Voglio fare Temptation Island per dimostrarle che a 33 anni ho messo la testa a posto”, Annamaria, invece, ammette di perdonarlo sempre perché ha paura di restare da sola, ma adesso vuole capire se “Antonio è la persona adatta a me non per l’età, ma per l’immaturità dimostrata fino ad adesso”. Con loro ci saranno anche Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro e Antonella Elia con Pietro Delle Piane.