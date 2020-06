Temptation island, “non guarderà nemmeno una donna...” la spifferata su Pietro e Antonella

Francesco Fredella 23 giugno 2020 a

“Torneremo insieme”, parola di Pietro Delle Piane. Che rompe il silenzio prima di Temptation island dove partecipa in coppia con Antonella Elia. Bye bye paure e tentazioni. ”Pietro non guarderà le curve mozzafiato delle tentatrici. Nessun rischio tradimento”, assicura a Il Tempo un amico della coppia. Intanto, l’ex gieffina non sarebbe gelosa, stando a quello che racconta. Strano, ma vero. La loro partecipazione al reality di Canale5 è una sfida. Nulla di più. Un modo per mettersi in gioco dopo la bufera mediatica nata dagli scatti paparazzati di Pietro con Fiore Argento (sua ex) quando la Elia era nella casa. Successe il “finimondo“. Ovviamente non c’è stato nulla tra loro: solo un semplice abbraccio. Pietro giura di essere fedele. Stessa cosa Antonella. Ma il villaggio riserva tante sorprese. Staremo a vedere cosa accadrà dal 2 luglio.