Temptation Island sconfessa Clizia e Paolo. Sbugiardati dagli autori: chi li ha invitati

Scoppia il caso Temptation Island-Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: lei dichiara che ha rifiutato il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, la redazione li sbugiarda con un post in punta di veleno e l'influencer rettifica nelle Instagram Stories: "Sono stata fraintesa".

Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina ed ex concorrente squalificata dal GFVip 4, ha dimostrato di conoscere l'arte della retorica, ma non quella dell'oratoria. Nel corso di un'intervista alla trasmissione radiofonica "Turchesando", l'influencer siciliana ha detto: "Temptation Island? Ce l'hanno già proposto ma abbiamo rifiutato. Maria De Filippi è stupenda ma il programma non è il nostro genere, non è il nostro modus operandi". Nemmeno 24 ore dopo, la redazione di Temptation Island, ai nastri di partenza il 7 luglio (le registrazioni inizieranno il 20 giugno), ha replicato con un post lapidario facendo nomi e cognomi: "Come ogni anno continuiamo a leggere sui social nomi di personaggi vip che dicono di aver rifiutato di partecipare, ma a oggi nella realtà dei fatti i nomi che dichiarano di aver detto no all'invito sono sempre NON veri. Tra i tanti che sono usciti risaltano Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ai quali auguriamo il meglio ma che non sono mai stati invitati".

Poi l'affondo: "Ci fa piacere che qualcuno debba ricorrere ai nostri titoli per avere visibilità di notizia, ma a volte l'insistenza senza replica può prendere pieghe fastidiose". Poche ore dopo Clizia ha voluto controbattere tramite le Instagram Stories del suo profilo: "Ciao ragazzi tenevo a chiarire una cosa, non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation Island o forse le mie parole sono state mal interpretate. Semplicemente davanti alla domanda faresti Temptation con Paolo ho detto 'no perché ci stiamo conoscendo', siamo in un'altra fase della nostra storia. Senza nulla togliere al lavoro eccelso di Maria che fa sognare tanti italiani". Il rattoppo peggio del buso per la Incorvaia non nuova a "equivoci maliziosi" come quello sulla vera età o quello con Barbara D'Urso alla quale mentí più volte sul fatto di aver incontrato Paolo Ciavarro (per un servizio fotografico) il giorno prima di fare la sceneggiata del ricongiungimento davanti alle telecamere di "Live-Non è la D'Urso".