Grande Fratello Vip, spuntano altri due nomi nel cast di Alfonso Signorini

Enock Barwuah e Francesco Ricci sono i volti noti che Alfonso Signorini sta valutando per il Grande Fratello Vip 5. Mediaset ha deciso di ripartire dai reality show: oltre a due versioni di Temptation Island, si farà il GFVip e l’Isola dei Famosi, mentre il Grande Fratello originale andrà in onda se lo spin off vip avrà un buon riscontro di pubblico (per la conduzione o Barbara D’Urso o Alfonso Signorini). Secondo quanto si legge sul settimanale “Oggi”: “Si sussurra che il GFVip abbia messo gli occhi su Enock, 27 anni, fratello naturale del calciatore Mario Balotelli, e Francesco Ricci, 28, influencer e fashion blogger. Ce la faranno i due a entrare nella casa del Grande Fratello?”. Per ora sono solo indiscrezioni, ma il direttore di “Chi” ha promesso un cast di famosissimi e tra i volti certi figurano Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Un colpaccio sarebbe Alessandra Mussolini contesa da Milly Carlucci che a settembre tornerà con “Ballando con le Stelle” sospeso a causa del Coronavirus.