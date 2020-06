Manila Nazzaro a Temptation Island. Il nuovo amore dopo il dramma con Cozza

Giada Oricchio 15 giugno 2020 a

Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso sono una delle coppie di Temptation Island, il “viaggio nei sentimenti” prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e al via il 7 luglio dal resort sardo Is Morus Relais. Un test importante per l’ex Miss Italia che, in un’intervista a “Diva e Donna” dello scorso aprile, ha confessato la choccante fine del suo matrimonio. La Nazzaro era sposata con il calciatore Francesco Cozza e insieme hanno avuto due figli, il matrimonio però è finito nel 2017, 12 anni dopo il sì. La conduttrice radiofonica non ha svelato i motivi della separazione ma ha sottolineato: “Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia è stato egoista... ho fatto da madre e da padre ai miei figli”.

Ma il colpo al cuore è arrivato via Instagram, è stato il social delle foto a svelare la doppia vita di Cozza: “E’ stata una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono a un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione, ognuno raccoglie quella che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”. Nemmeno un anno dopo la separazione dalla Nazzaro, infatti, l’ex giocatore ha avuto un figlio di nome Leonardo dalla compagna Milena. A Temptation Island, oltre alla coppia Manila-Lorenzo, ci saranno anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Giovanna Abate con il neo fidanzato Sammy Hassan.