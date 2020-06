Un finale "Favoloso": Di Lorenzo pubblica le chat con Elena Morali

Francesco Fredella 20 giugno 2020 a

Il finale è favoloso. E la lettera minuscola non è causale: l’ex di Nina Moric - Luigi Favoloso - sta per sposare a Zanzibar Elena Morali (ex di Scintilla, ma anche di Daniele Di Lorenzo). Adesso, prima del rito sulla spiaggia, Daniele Di Lorenzo, produttore di successo ed ex della Morali, pubblica le chat con Elena. Un vero terremoto. L’ex Pupa sarebbe ancora Daniele, ma al tempo stesso sarebbe spaventata da Favoloso. Meglio usare il condizionale. È quello che si legge dalle conversazioni pubblicate da Di Lorenzo. Un vero colpo di scena che agita le acque. La Morali, dopo un periodo di confusione (durante il quale avrebbe rivelato di essere innamorata di Di Lorenzo, dopo aver chiuso i rapporti con Scintilla). Adesso, però, volta pagina. Con Favoloso dice sì in spiaggia. Di Lorenzo - dopo aver pubblicato le chat - scrive un nuovo finale alla storia. Che ha tutto il sapore della soap.